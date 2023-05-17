Оппозиционные депутаты Армении протестуют

Ряд оппозиционных депутатов парламента Армении и адвокаты вошли в здание полиции, куда были доставлены несколько родителей военнослужащих, погибших во время 44-дневной войны, которых подозревают в попытке похищения сына премьер-министра Никола Пашиняна - Ашота Пашиняна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, депутаты считают обвинения политически мотивированными.

Ранее мы писали о попытке похищения сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Также мы предлагали ознакомиться с кадрами его побега из рук похитителей.