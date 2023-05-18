https://news.day.az/world/1565378.html Иран угрожает США
Иран угрожает США
Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР) выступил с заявлением, в котором озвучил угрозы в адрес США.
Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, КСИР процитировал слова Аяатолла Хаменеи и пообещал отомстить американцами за "убийство мученика Сулеймани".
КСИР озвучивает подобные угрозы не первый раз. Ранее Корпус Стражей Исламской Революции пригрозил ударами по мирным жителям Израиля, как и угрожал уничтожением ряда высокопоставленных чиновников Израиля.
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