Иран угрожает США

Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР) выступил с заявлением, в котором озвучил угрозы в адрес США.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, КСИР процитировал слова Аяатолла Хаменеи и пообещал отомстить американцами за "убийство мученика Сулеймани".

КСИР озвучивает подобные угрозы не первый раз. Ранее Корпус Стражей Исламской Революции пригрозил ударами по мирным жителям Израиля, как и угрожал уничтожением ряда высокопоставленных чиновников Израиля.