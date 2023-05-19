Национальный Фонд Развития стал копилкой для неплатежеспособного Ирана

Иранские СМИ обрушились с критикой на неэффективное руководство и финансовую политику властей. Новой целью для атаки стала деятельность Фонда Развития, и отношение правительства к этой структуре.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, председатель фонда Мехди Газанфари отметил, что на данный момент Национальный фонд развития собрал 150 миллиардов долларов из доходов Ирана от экспорта нефти, но только 10 миллиардов долларов из этой суммы осталось после того, как 100 миллиардов долларов были иъяты различными органами, а 40 миллиардов долларов были предоставлены в качестве займов частному сектору для инвестиций.

"Если обесценивание ресурсов продолжится, Национальный фонд развития будет полностью уничтожен", - предупредил председатель совета директоров фонда.

Эти цифры показывают, что 67 процентов ресурсов фонда были изъяты правительством через различные ведомства. В сентябре 2022 года Газанфари заявил, что фонд получил около 145 миллиардов долларов, половина из которых была снята за предыдущие 10 лет.

Национальный фонд развития был основан после неудачного опыта Валютного резервного фонда, который контролировался государством. Но похоже, что после более чем десятилетней работы у Национального фонда развития дела обстоят не лучше, чем у Валютного резервного фонда.

Валютный резервный фонд был одобрен парламентом в 2000 году, но правительство рассматривало его как копилку и снимало из него деньги всякий раз, когда оно оказывалось в трудном финансовом положении.

Данная публикация была сделана на фоне жестких репрессий против представителей СМИ в Иране.