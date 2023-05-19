Дело о похищении сына Пашиняна ведет к расколу политических сил

Оппозиционные депутаты представили поручительство за Гаяне Акопян, подозреваемую в организации похищения сына премьера Никола Пашиняна Ашота Пашиняна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил правозащитник Рубен Меликян.

По его словам, в ходе очной ставки обе стороны настояли на своей версии произошедшего, то есть Пашинян - на похищении, а Акопян опровергала ее.

"Мы можем представить альтернативу аресту. Мы намереваемся представить поручительство депутатов, артиста Гранта Тохатяна и других уважаемых лиц", - сказал юрист.

Правозащитник добавил, что за мать погибшего военнослужащего поручились десять парламентариев.

Он также сообщил, что в ходе заседания, которое началось в 23։00, самочувствие Акопян резко ухудшилось. В зал суда вызвали скорую помощь.

Таким образом, дело о похищении начинает принимать очертания политической борьбы против самого премьер министра Никола Пашиняна.

Ранее мы сообщали о том, что перед залом суда произошли столкновения.

