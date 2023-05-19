Массовое отравление в Армении

В Армении 14 школьников оказались в больнице с признаками отравления. Как передает Day.Az об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в пресс-службе полиции республики.

Инцидент произошел в Арташате. Врачи медицинского центра сообщили о поступлении 14 детей с признаками пищевого отравления. Пациенты являются воспитанниками одного детского сада. После возвращения домой из дошкольного учреждения дети пожаловались на плохое самочувствие и были госпитализированы в больницу.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали о том, что некоторым высокопоставленным граждам Армении оказываются преференциальные медицинские услуги.