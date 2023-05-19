Правительство Армении продвигает неравенство

На очередном заседании правительства Армении было одобрено решение, которое позволит первым лицам страны, а также членам их семей пользоваться медицинскими услугами на льготных условиях.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, премьер-министр, спикер парламента, президент Армении, а также члены их семей (супруги и родители) входят в список привелигированых лиц.

Данное постановление не будет распространятся на детей с учетом того, что медицинские услуги для лиц до 18 лет в Армении бесплатны. Однако, услуги им будут оказываться вне очереди.

Перечень услуг включает в себя консультацию врача, лабораторную диагностику, и лечение в амбулаторных условиях. Туда же входит и стоимость лекарств, а также стационарное лечение во всех его формах.