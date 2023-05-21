Нищие армяне в безысходности ищут возможность легкого и быстрого заработка

В Армении наблюдается бесперецентный скачок количества ставок в казино, тотализаторах и прочих азартных играх.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в армянских казино было сделано ставок на 136,5 миллионов долларов, а на онлайн платформах объем ставок превысил 14.93 миллиарда долларов за 2022 год.

Эта тенденция продолжилась и в 2023 году. За первые три месяца текущего года около 66,1 миллионов долларов было потрачено в местных казино, а на онлайн платформах ставки превыили 3.39 миллиардов долларов.

Данная динамика указывает на существующую проблему с азартными играми в обществе. Член фракции "Армения" Тадевос Аветисян в интервью местным СМИ поделился своим взглядом на существующую проблему.

"Многие люди сегодня, не имея стабильного источника дохода и средств к существованию, вынуждены совершать какие-то обязательные расходы, начиная с платы за обучение детей и заканчивая расходами на лечение, поэтому они прибегают к простому и быстрому, по их мнению, виду "заработка". Многие люди не от хорошей жизни закладывают свое имущество или берут кредиты, пытаясь заработать на ставках", - сказал депутат фракции "Армения".