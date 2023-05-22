https://news.day.az/world/1566537.html ЕС ударил санкциями по Тегерану
ЕС ударил санкциями по Тегерану
Евросоюз расширил санкции против Ирана за нарушения прав человека, включив в черный список пять человек и две организации - "Официальный журнал ЕС".
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, санкционный список пополнили пять человек и две организации.
Дополнительные санкции были введены в ответ на увеличение количества казней, которые применяются к гражданам страны, а также к иностранным гражданам.
Ранее мы писали о том, что Иран является рекордсменом по количеству казней. Отметим, что казни становятся причиной систематических акций протеста.
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