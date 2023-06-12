https://news.day.az/world/1572672.html Грузия поддерживает местных производителей муки
Грузия поддерживает местных производителей муки
Грузия вводит пошлины на импорт муки.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, согласно решению правительства, с 12 июня на импортированную пшеничную муку весом более 200 кг будет взиматься налог в размере 20 тетри ($0,07) за 1 кг.
Это решение принято с целью поддержки местных производителей и обеспечения продажи собственного урожая.
Пошлина будет действовать до 1 ноября 2023 года.
Ранее мы писали о том, что Грузия ставит целью развитие энергетики в стране.
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