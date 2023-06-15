Разрушительный циклон в Грузии привел к масштабным потопам

Судя по всему, циклон, пришедший в Абхазию из Сочи, двинулся дальше по черноморскому побережью - в сторону Грузии. Там уже начались масштабные потопы. Реки выходят из берегов и сносят все на своем пути, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Еще один мост разрушило течением в соседнем районе. От внешнего мира оказались отрезаны как минимум два села. Вода также подступила к первым этажам.

Сообщается, что жители остались без света из-за схода селей. Как уже заявили местные власти, они начнут расчищать дороги от завалов, как только стихия сбавит обороты.