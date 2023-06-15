https://news.day.az/world/1573675.html Разрушительный циклон в Грузии привел к масштабным потопам - ВИДЕО
Разрушительный циклон в Грузии привел к масштабным потопам - ВИДЕО
Судя по всему, циклон, пришедший в Абхазию из Сочи, двинулся дальше по черноморскому побережью - в сторону Грузии. Там уже начались масштабные потопы. Реки выходят из берегов и сносят все на своем пути, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Еще один мост разрушило течением в соседнем районе. От внешнего мира оказались отрезаны как минимум два села. Вода также подступила к первым этажам.
Сообщается, что жители остались без света из-за схода селей. Как уже заявили местные власти, они начнут расчищать дороги от завалов, как только стихия сбавит обороты.
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