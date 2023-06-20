Грузия планирует ввести налоговые послабления для стимуляции важных отраслей

В Грузии планируется введение налоговых льгот для лиц, занимающихся агротуризмом и винным туризмом. Эти изменения будут внесены в Налоговый кодекс по инициативе бюро парламента, сообщает Day.Az.

Согласно предложенным поправкам, налоговые льготы будут распространяться только на тех, чей годовой доход не превышает 500 тысяч лари.

Согласно проекту, лица, занимающиеся агротуризмом или винным туризмом, будут освобождены от уплаты подоходного налога на свои доходы и зарплаты. Это правило будет действовать в течение десяти календарных лет после присвоения соответствующего статуса.

Предполагается, что эти изменения вступят в силу с 1 июля 2025 года.