Армянские адвокаты сломали полицию

Палата адвокатов Армении и министерство внутренних дел подпишут меморандум, а также создадут группу оперативного реагирования на случаи насилия в правоохранительной структуре.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил бывший глава палаты адвокатов Армении Ара Зограбян по итогам встречи с министром внутренних дел Ваге Казаряном и начальником полиции Арамом Ованнисяном.

С утра адвокаты проводят трехдневную акцию-забастовку с требованием отставки начальника полиции, а также признанием его врагом палаты адвокатов.

"На встрече мы обсудили существующие проблемы и пришли к решению создать группу, состоящую из трех адвокатов и трех сотрудников полиции, которые будут оперативно реагировать на случаи насилия в отношении граждан со стороны правоохранителей", - сказал Зограбян.

По его словам, по инцидентам, имевшим место в Центральном отделении полиции, пока проводится служебное расследование. В полиции также заверили, что подобные инциденты с участием адвокатов не повторятся.

Зограбян добавил, что адвокаты довольны итогами встречи, о дальнейших шагах они объявят после обсуждения с другими представителями палаты.

Ранее мы писали о том, что армянские адвокаты выдвинули жесткое требование шефу полиции.