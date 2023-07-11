Армянские адвокаты выдвинули жесткое требование шефу полиции

Адвокаты начали трехдневную акцию-забастовку с требованием отставки начальника полиции Арама Ованнисяна. Более того, 502 адвоката присоединились к инициативе признания главы полиции врагом Палаты адвокатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом бывший глава Палаты адвокатов Ара Зограбян сказал в беседе с журналистами.

По его словам, акция направлена не против института полиции, а против насилия в правоохранительной структуре. Зограбян отметил, что Армения всегда отличалась состоявшимся институтом адвокатов, независимыми и защищенными правозащитниками.

"Последние инциденты говорят об обратном. Уверен, что наши решительные шаги помогут изменить ситуацию", - сказал Зограбян.

Он подчеркнул, что если бы начальник полиции надлежащим образом отреагировал на произошедшее, они бы не требовали его отставки.

Адвокаты Армении проведут завтра шествие к зданию министерства внутренних дел с требованием отставки начальника полиции, сообщает Палата адвокатов Армении.

В настоящее время адвокаты направляются к министерству внутренних дел Армении.

Ранее мы писали о том, что армянские адвокаты продолжают борьбу против МВД.