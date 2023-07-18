Грузия и Узбекистан взялись за развитие бизнеса

Грузия и Узбекистан подписали документ о создании совместного бизнес-совета.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, решение было оформлено главами Торгово-промышленных палат Грузии и Узбекистана - Георгием Пертая и Давроном Вахабовым, соответственно.



Соглашение подписано на расширенной встрече делегации Узбекистана в администрации правительства Грузии.



Премьер Ираклий Гарибашвили выразил благодарность находящемуся с визитом в Тбилиси премьеру Узбекистана Абдулле Арипову за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.



На встрече в Тбилиси стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества, отметив, что Грузия и Узбекистан - стабильные торговые партнеры и что в этом направлении существует больший потенциал - особенно в плане инвестиций.



На расширенной встрече премьер Гарибашвили и премьер Арипов подписали план действий по проведению практических мероприятий на 2023-2024 годы.

Ранее мы писали о том, что премьер-министр Узбекистана посетит Грузию.