Грузия и Узбекистан взялись за развитие бизнеса
Грузия и Узбекистан подписали документ о создании совместного бизнес-совета.
Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, решение было оформлено главами Торгово-промышленных палат Грузии и Узбекистана - Георгием Пертая и Давроном Вахабовым, соответственно.
Соглашение подписано на расширенной встрече делегации Узбекистана в администрации правительства Грузии.
Премьер Ираклий Гарибашвили выразил благодарность находящемуся с визитом в Тбилиси премьеру Узбекистана Абдулле Арипову за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.
На встрече в Тбилиси стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества, отметив, что Грузия и Узбекистан - стабильные торговые партнеры и что в этом направлении существует больший потенциал - особенно в плане инвестиций.
На расширенной встрече премьер Гарибашвили и премьер Арипов подписали план действий по проведению практических мероприятий на 2023-2024 годы.
Ранее мы писали о том, что премьер-министр Узбекистана посетит Грузию.
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