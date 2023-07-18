Грузия вступает в "гонку" дронов

Грузия в ближайшие месяцы начнет массовое производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) совместно с польской стороной.

Как передает Day.Az, об этом сообщил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

"Мы полностью обустроили инфраструктуру, построили новое здание, отремонтировали, готовы к тому, чтобы начать массовое производство. Мы провели тестовые полеты, когда из Польши привезли пробные экземпляры. В этом месяце мы уже испытали собранные здесь дроны, пять штук. Мы прошли все тестовые этапы, и если не в ближайшие дни, то в августе-сентябре мы начнем массовое производство", - сказал Бурчуладзе в интервью телеканалу Imedi.

О планах начать выпуск БПЛА в Грузии заговорили в 2021 году. В ноябре 2022 года стало известно, что польская компания WB Electronics и грузинский государственный военный научно-технический центр "Дельта" создали совместное предприятие "Дельта - ВБ", которое будет выпускать беспилотные летательные аппараты.

В январе 2023 года состоялся запуск первых дронов-камикадзе под называнием Warmate и разведывательного беспилотника FlyEye. Warmate является барражирующим летательным аппаратом с высокой эффективностью и точностью уничтожения цели, способным нести разные боеголовки. FlyEye, в свою очередь, может выполнять разведывательные задачи при сложных метеорологических условиях и воздействии систем радиоэлектронной борьбы.