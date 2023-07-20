Турция стала основным торговым партнером Грузии в первом полугодии 2023 года.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные Национальной статистической службы Грузии.

Товарооборот между двумя странами составил 1,4 млрд долларов, что на 12,4 процента больше аналогичного показателя за 2022 год.

Второе место среди торговых партнеров занимает Россия. Товарооборот Грузии и России в январе-июне текущего года превысил 1,2 млрд долларов, что на 75,7 процента больше прошлогоднего показателя.

Третье место заняли США, торговый оборот с ними превысил 820 млн долларов, что на 38,6 процента больше данных за аналогичный период прошлого года.

Общий внешнеторговый оборот Грузии в первом полугодии текущего года составил более 10,2 млрд долларов (рост на 20,1 процента в годовом выражении). Экспорт составил более 3 млрд долларов (рост 19,3 процента), а импорт - более 7,2 млрд долларов (рост 20,4 долларов).