У армии США появилось новое основное оружие. Об этом передает Day.Az со ссылкой на американское издание 19fortyifve.

Сообщается, что на вооружении США появился пистолет под названием SIG SAUER M17, который будут использовать в качестве замены M9 Beretta.

"После многих лет испытаний, разработок и совместной работы с ВВС армия выбрала большой пистолет SIG SAUER M17 и боевой M18 в качестве своей армейской модульной системы ручного огнестрельного оружия", - говорится в материале.

Уточняется, что пистолет прошел многочисленные правки перед тем, как поступить в применение военными. Известно, что данное оружие ранее уже использовалось армией США, однако не было признано в качестве основного. После многочисленных правок 500 000 экземпляров поступят на вооружение.