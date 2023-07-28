Грузия сближается с Китаем

Китай и Грузия объявят об установлении отношений стратегического партнерства.

Как передает Day.Az, об этом, как передает новостной канал CGTN, заявил в Чэнду (провинция Сычуань) председатель КНР Си Цзиньпин.

"Во время визита [премьер-министра Грузии Ираклия] Гарибашвили обе стороны выступят с совместным заявлением и объявят об установлении китайско-грузинского стратегического партнерства", - излагает слова главы китайского государства телеканал. Принимая это за новую отправную точку, сказал Си Цзиньпин, Китай и Грузия должны планировать двусторонние отношения со стратегической и долгосрочной точки зрения, содействовать прочному и устойчивому развитию стратегического партнерства и придать импульс развитию и возрождению обеих стран.

Си Цзиньпин также отметил, что за последний 31 год, прошедший с момента установления дипломатических отношений, Китай и Грузия укрепили политическое взаимное доверие и добились успехов в сотрудничестве в различных областях.

Премьер-министр Грузии прибыл в Сычуань, чтобы присутствовать на открытии 31-й летней Универсиады.

Ранее мы писали о том, что грузинский премьер посетит Китай.