В зоне оползня в Грузии продолжаются поисково-спасательные работы

Поисково-спасательные работы в связи с оползнем в курортной зоне Шови на территории муниципалитета Они в Грузии, продолжались всю ночь.

Как сообщает Day.Az, в зону бедствия на вертолетах совершено 4 вылета, эвакуировано 80 человек. Хотя ночью полеты вертолетов были приостановлены, с утра они возобновились. На территории дополнительно задействованы 15 поисково-спасательных групп. Мобильный штаб Службы чрезвычайных ситуаций развернут в районе села Глола муниципалитета Они.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выехал в зону стихийного бедствия.

Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе заявил, что обстановка сложная, масштабы катастрофы широки. Связаться с более чем 40 людьми до сих пор не удалось.