Увеличилось количество жертв в результате оползня в Грузии

Число погибших в результате схода оползня вблизи курортной зоны Шови в муниципалитете Они в Грузии достигло 20.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.

Отмечается, поиски пропавших без вести лиц продолжаются.

Ранее мы писали о том, что одного из пропавших при оползне в горах Грузии нашли живым.