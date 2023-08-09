https://news.day.az/world/1588005.html Увеличилось количество жертв в результате оползня в Грузии
Увеличилось количество жертв в результате оползня в Грузии
Число погибших в результате схода оползня вблизи курортной зоны Шови в муниципалитете Они в Грузии достигло 20.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.
Отмечается, поиски пропавших без вести лиц продолжаются.
Ранее мы писали о том, что одного из пропавших при оползне в горах Грузии нашли живым.
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