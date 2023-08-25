Песков внес ясность в вопрос встречи Эрдогана и Путина

Встреча лидеров России и Турции готовится, она скоро состоится, заявил на брифинге пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, на вопрос о перспективах такой встречи, о времени и месте переговоров, он отметил: "Есть понимание, что эта встреча состоится скоро".

"Мы уже в ближайшее время сообщим, когда точно и где точно она состоится. Уже она готовится, - добавил Песков. - Обычно со странами-партнерами мы синхронизируем такие объявления о визитах".

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