https://news.day.az/world/1593538.html Президенты Турции и России подпишут документы по итогам встречи - источник российского издания
Президенты Турции и России подпишут документы по итогам встречи - источник российского издания
Россия и Турция могут подписать несколько соглашений по итогам планирующихся переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.
Как передает Day.Az, об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в Анкаре.
"Есть вероятность, что Турция и Россия могут подписать ряд соглашений в Сочи по итогам переговоров лидеров. Безусловно, это может придать новый импульс развитию отношений между двумя странами. Однако все будет зависеть от результатов двусторонних переговоров", - подчеркнул собеседник агентства.
Ранее мы писали о том, что турецкие СМИ назвали дату встречи Эрдогана и Путина.
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