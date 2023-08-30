Президенты Турции и России подпишут документы по итогам встречи

Россия и Турция могут подписать несколько соглашений по итогам планирующихся переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

Как передает Day.Az, об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в Анкаре.

"Есть вероятность, что Турция и Россия могут подписать ряд соглашений в Сочи по итогам переговоров лидеров. Безусловно, это может придать новый импульс развитию отношений между двумя странами. Однако все будет зависеть от результатов двусторонних переговоров", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее мы писали о том, что турецкие СМИ назвали дату встречи Эрдогана и Путина.