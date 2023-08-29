Турецкие СМИ назвали дату встречи Эрдогана и Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует 4 сентября провести в Сочи переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Habertürk.

Отмечается, что это будет однодневный визит, который будет в значительной степени сосредоточен вокруг решения вопроса о судьбе зерновой сделки. Также лидеры обсудят Сирию.

Ранее мы писали о том, что Эрдоган совершит визит в Сочи