https://news.day.az/world/1593290.html Турецкие СМИ назвали дату встречи Эрдогана и Путина
Турецкие СМИ назвали дату встречи Эрдогана и Путина
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует 4 сентября провести в Сочи переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Habertürk.
Отмечается, что это будет однодневный визит, который будет в значительной степени сосредоточен вокруг решения вопроса о судьбе зерновой сделки. Также лидеры обсудят Сирию.
Ранее мы писали о том, что Эрдоган совершит визит в Сочи
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