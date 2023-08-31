Фидан обсудит с Лавровым восстановление зерновой сделки в прежнем формате - источник российского издания
Турция на предстоящих 31 августа - 1 сентября переговорах в Москве главы МИД республики Хакана Фидана предложит возобновить зерновую сделку в ее прежнем формате.
Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС местный дипломатический источник, отметив, что в Анкаре считают зерновой коридор, созданный в 2022 году на основе стамбульских договоренностей, наиболее оптимальным и безопасным.
"Турция ранее неоднократно говорила, что выступает за возобновление действия зернового коридора в его прежнем формате с участием стран - участниц стамбульских договоренностей. Она считает его наиболее эффективным и безопасным в нынешних условиях, которые позволяют не допустить расширения украинского конфликта на черноморский бассейн", - сказал собеседник.
Ранее мы писали о темах, которые обсудят Хакан Фидан и Сергей Лавров.
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