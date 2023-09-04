https://news.day.az/world/1594836.html Стало известно имя главы китайской делегации на саммите G20
Стало известно имя главы китайской делегации на саммите G20
Саммит G20 в Дели по приглашению Индии посетит премьер государственного совета КНР Ли Цян.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в понедельник Global Time.
"Китай с нетерпением ожидает, что на саммите G20 в Дели удастся прийти к согласию по решению проблем в экономике и развитии, что придаст внешнему миру уверенность и посодействует общему процветанию и росту", - приводит издание слова представителя МИД Мао Нин.
Она отметила, что Ли Цян посетит саммит по приглашению Индии.
Саммит пройдет в индийской столице 9-10 сентября.
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