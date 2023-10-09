Момент нападения на музыкальный фестиваль в Израиле - ВИДЕО
Обнародованы кадры, на которых запечатлен момент нападения ХАМАС на Израиль во время музыкального фестиваля "Nature Party" в кибуце Раим (особая сельскохозяйственная община) на границе с сектором Газа.
Как передает в понедельник Day.Az, на кадрах видно, как сотни участников фестиваля бегут, а тех, кто не может убежать, избивают и расстреливают.
Отметим, что большинство участников фестиваля "Nature Party", посвященного миру, были взяты в заложники или пропали без вести, а некоторые были убиты.
Отметим, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.
Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС несет кодовое называние "Железные мечи".
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