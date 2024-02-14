В Израиле раскрыли детали переговоров с ХАМАС в Каире

Израиль в ходе консультаций в Каире не получил от правящего в секторе Газа радикального движения ХАМАС никаких новых предложений по сделке по освобождению удерживаемых в анклаве заложников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"В Каире Израиль не получил от ХАМАС никаких новых предложений по освобождению наших заложников. Премьер-министр Нетаньяху настаивает: Израиль не поддастся бредовым требованиям ХАМАС. Изменение позиции ХАМАС позволит добиться прогресса в переговорах", - говорится в сообщении.

Ранее израильский портал Walla! со ссылкой на источники сообщил, что Нетаньяху решил не направлять израильскую делегацию в Каир для участия в дальнейших консультациях по продвижению к сделке по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников. По его информации, пытаясь добиться прогресса по сделке о прекращении огня, египтяне и катарцы предложили провести дальнейшие переговоры, но Нетаньяху заявил, что в них нет смысла, пока ХАМАС не согласится изменить свою позицию. В частности, речь идет о числе палестинских заключенных, освобождения которых из израильских тюрем требует движение, отмечает портал.

По информации государственной радиостанции Kan, решение не отправлять делегацию в Каир во второй раз 15 февраля было принято премьером в ходе консультаций с ограниченным количеством участников, в число которых не входили министры военного кабинета Бени Ганц и Гади Айзенкот. Они были проинформированы о нем позднее, отмечает радиостанция.

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