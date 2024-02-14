Министр иностранных дел Венгрии посетит Турцию

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто посетит Турцию.

Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство иностранных дел Турции.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства заявили, что визит венгерского дипломата состоится 15 февраля. Сийярто встретится со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом и примет участие в первом заседании Совместного турецко-венгерского экономического и торгового комитета.

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