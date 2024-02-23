Канада ввела антироссийские санкции

Канада вслед за ЕС и США ввела дополнительные санкции против РФ, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

В общей сложности в канадские санкционные списки внесли десять человек и 153 компаний и структур.

В них попал, в частности, помощник президента России Игорь Левитин, сообщается на сайте канадского правительства в пятницу.

Ограничительные меры, в частности, распространяются на авиационный комплекс имени С.В.Ильюшина, ФГБУ "РИЦ "Красная звезда" Минобороны РФ, АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

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