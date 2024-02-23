https://news.day.az/world/1639890.html Канада ввела антироссийские санкции
Канада ввела антироссийские санкции
Канада вслед за ЕС и США ввела дополнительные санкции против РФ, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
В общей сложности в канадские санкционные списки внесли десять человек и 153 компаний и структур.
В них попал, в частности, помощник президента России Игорь Левитин, сообщается на сайте канадского правительства в пятницу.
Ограничительные меры, в частности, распространяются на авиационный комплекс имени С.В.Ильюшина, ФГБУ "РИЦ "Красная звезда" Минобороны РФ, АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре