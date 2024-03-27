В Венгрии оценили сложность получения шенгена для россиян

Венгрия не создает никаких препятствий россиянам в выдаче шенгенских виз. Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает Day.Az.

"Мы выдаем визы для российских путешественников без каких-либо проблем. Мы не меняли методологию выдачи виз", - сказал он.

"Поскольку у нас есть соглашение о визовом аутсорсинге в России с визовым центром, вы можете подать запрос на визу по всей стране, - продолжил министр. - Там у вас очень предсказуемый график, сколько времени это может занять, что необходимо предоставить". Сийярто подчеркнул, что в Венгрии "нет никакой дискриминации в отношении граждан России в этом отношении".

По словам министра, в стране "приветствуются все гости и туристы, независимо от того, откуда они приехали". "У нас есть только одна просьба: уважайте наши правила и положения, и пока вы это делаете, у нас нет никаких проблем, - подчеркнул он. - Венгрия - замечательное место. У нас есть давняя традиция принимать российских гостей и в сфере здравоохранения, туристических достопримечательностей, спорта, а также для проведения различных конференций. Мы не имеем абсолютно ничего против, поэтому, конечно, россияне приветствуются".

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