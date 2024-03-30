На острове Окинава разместили противокорабельные ракетные комплексы

Новый полк Сил самообороны Японии, имеющий на вооружении противокорабельные ракетные комплексы, разместился на южном острове Окинава. Как сообщило оборонное ведомство, соответствующая церемония прошла на базе Кацурэн в городе Урума, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ней принимал участие заместитель министра обороны Макото Оники. Комплексы оснащены управляемыми ракетами "Тип-12" с дальностью действия около 200 км. Это первый подобный полк на основном острове Окинава. В его состав входят 200 человек.

Губернатор Окинавы Дэнни Тамаки одобрил размещение полка. Однако он выступает против планов правительства поставить на вооружение усовершенствованную модификацию ракет "Тип-12" с увеличенным до 1000 км радиусом поражения.

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