Япония намерена укрепить военное сотрудничество с США

Япония намерена углубить сотрудничество с США в оборонной сфере, так как обеспокоена развитием военных возможностей Китая и его активностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в интервью американской телекомпании PBS.

"Что касается Китая, он <...> оперативно расширяет свои возможности в этом регионе, включая ядерный и ракетный потенциал, и укрепляет сотрудничество с Россией. Так что их активность в Южно-Китайском море возрастает все сильнее и становится более интенсивной", - сказал Кисида. По его утверждениям, в последний раз обеспечение национальной безопасности Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе было настолько же сложным во времена Второй мировой войны. В этой связи премьер считает необходимым укреплять двухстороннее сотрудничество между США и Японией.

Кисида также заявил, что обеспокоен ситуацией в Тайваньском проливе, так как мир и стабильность вокруг Тайваня важны не только Японии, но и всему международному сообществу. Он отметил, что любая конфликтная ситуация должна урегулироваться путем переговоров.

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