Российский медиамагнат армянского происхождения Арам Габрелянов ограбил Россию на миллиард рублей, сообщает телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ".

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Арам Габрелянов срочно заметает следы и сливает своих людей. Ранее сообщалось, как принадлежащие Габрелянову оффшор "ТиАйДжи" и московское ООО "Цеотрейдресурс", используя сфабрикованные документы, совершили рейдерский захват двух промышленных предприятий ОАО "Мелор" и ОАО "Промцеолит".

Когда незаконность этих действий была доказана в судах и Габрелянов был вынужден вернуть захваченные предприятия, то ОАО "Мелор" и ОАО "Промцеолит" были подвергнуты разграблению, с них вывезли все оборудование и технику. В настоящее время судами установлена незаконность и этих деяний, захваченное имущество рейдерам также пришлось вернуть.

Итогом этой деятельности Габрелянова явились многократные иски по возмещению ущерба, на сумму более миллиарда рублей, предъявленные как к самому Араму, так и к его сыну Ашоту (который сбежал в США и оказался в поле зрения американских спецслужб), а также к ряду его бывших сотрудников. В целях уйти от ответственности Габрелянов начал заметать следы - он фиктивно развелся со своей женой, чтобы спрятать имущество, а своих подельников, которые раньше работали на него и участвовали в хищении активов, предал.

Так, особо доверенный человек Габрелянова - его бывший финансовый директор в медийном бизнесе Мушкин А.А. был уволен из издательства и в настоящее время является подсудимым за хищения акций ОАО "Мелор" и ОАО "Промцеолит", которое он совершил в пользу "ТиАйДжи".

Другой доверенный человек - Степанова Анна, которая ранее также работала на Габрелянова в издательском бизнесе, а затем была директором и младшим партнером в принадлежащем Габрелянову ООО "Цеотрейдресурс" и напрямую участвовала в разграблении ОАО "Мелор" и ОАО "Промцеолит", оказалась не просто уволенной - она была лишена своей доли в бизнесе. В настоящее время Степанова фигурант уголовного дела за хищения, совершенные ею в пользу Габрелянова.

Однако сам Арам Ашотович, используя связи и административный ресурс, уходит от уголовной ответственности и продолжает свою противоправную деятельность. Для этого Габрелянов в целях оказать давление на правоохранительную систему козыряет в судах удостоверением Следственного комитета. Однако, как оказалось, это просроченный с 2014 года документ.

Это не смущает Габрелянова, он применяет новые криминальные схемы. Так, от имени принадлежащего ему ООО "Цеотрейдресурс" было подано исковое заявление о взыскании с ОАО "Промцеолит" задолженности за, якобы оказанные маркетинговые услуги в размере 90 миллионов рублей. Проведенная судебная экспертиза подтвердила фальсификацию документов в этом деле. Но невзирая на это, суды удовлетворили требования Габрелянова, указав: экспертиза не имеет никакого значения. Как стало известно, суду были даны "административные поручения" в отношении данного иска.