Израиль дал ХАМАС неделю

Израиль потребовал от палестинского движения ХАМАС принять условия сделки по прекращению огня в секторе Газа в течение недели. Иначе Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) войдет в Рафах. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Ожидалось, что политическое руководство ХАМАС проконсультируется со своим военным крылом в секторе Газа и отреагирует", - пишет газета, ссылаясь на источники в правительстве Египта.

Однако военный лидер группировки в Газе Яхья Синвар так и не ответил, говорится в статье. По словам египетских чиновников, руководство ХАМАС затягивает переговоры, чтобы добиться более выгодных условий по соглашению.

Представители ХАМАС назвали содержание соглашения "слишком расплывчатым". По их мнению, это дает Израилю возможность возобновить боевые действия в любое время. ХАМАС добивается долгосрочного перемирия и гарантий США, что прекращение огня будет действительно соблюдаться, указали источники издания.

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