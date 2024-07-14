Раскрыто состояние пострадавших на митинге Трампа

Состояние двух человек, получивших огнестрельные ранения на митинге экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в субботу в штате Пенсильвания, остается критическим. Об этом сообщил представитель полиции штата Джордж Бивенс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Всего их [пострадавших] было трое, не считая бывшего президента. Двое ранены тяжело, один [стрелявший в Трампа] убит", - сказал он на пресс-конференции. Бивенс уточнил, что ранены взрослые мужчины.

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