Широко разрекламированный инвестпроект правительства Армении канул в лету

Автор: Байрам Эльшадов

Похоже, что армяне кинули арабов, даже не смотря на то, что владелец арабской компании эмир Шарджи всегда отличался проармянскими симпатиями, разрешил построить в Шардже армянскую церковь и даже за это был награжден орденом Месропа Маштоца.

Так, согласно сообщению пресс-службы офиса представителя Армении авиакомпании Air Arabia, у них нет информации об арбитражном иске Air Arabia против Фонда государственных интересов Армении ANIF.

Ранее СМИ сообщали, что между авиакомпанией и фондом возник финансовый спор. Дело в том, что армянский национальный авиаперевозчик Fly Arna был основан в 2021 году со стороны Air Arabia и ANIF, но в январе 2024 года Fly Arna прекратила деятельность, а в мае правительство постановило прекратить деятельность и ANIF из-за злоупотреблений руководящего состава. Не остался в стороне и МВФ, выявивший проблемы в отчетности, прозрачности и корпоративном управлении.

Воистину неисповедимы пути Господни. Вообщем, сколько волка не корми, а он все равно в лес смотрит. Широко разрекламированный инвестиционный проект правительства Армении канул в лету да еще и с таким скандалом. Можно предположить, что правительство Шарджи (номинальный владелец авиакомпании) это так просто не оставит и нанятые западные адвокаты, несмотря на небывалые симпатии к Армении, заставят армянское правительство выплатить весь долг до копейки.

Оказывается, по версии армянской стороны, авиакомпания разорилась якобы из-за злоупотреблений руководства этого предприятия, намекая на то, что это менеджеры из ОАЭ (в большинстве своем европейцы и американцы) воровали. Хотя сам проект совместной авиакомпании был заранее убыточен и недееспособен.

Air Arabia - всемирно известная авиакомпания лоукостер, которая летает по всему миру и никогда не имела никаких нареканий. Так что обвинения в адрес арабского партнера абсолютно не состоятельны и просто смехотворны.