В Китае увеличилось количество санкций на арест

Верховная народная прокуратура КНР за январь - июнь выдала ордера на арест порядка 367 тыс. подозреваемых и возбудила 761 тыс. уголовных дел. Об этом говорится в сообщении китайского надзорного органа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется на его странице в социальной сети WeChat, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года указанные показатели увеличились на 18,5% и 6,8% соответственно. "Постоянные строгие меры эффективно способствуют усилению чувства безопасности среди населения", - прокомментировала прокуратура.

В сообщении подчеркивается, что виновные в убийствах, грабежах и похищении людей в Китае "строго наказываются в соответствии с законом". За полгода по таким особо тяжким преступлениям были оформлены судебные иски для привлечения к ответственности 28 тыс. человек.

Одновременно, как отмечается, китайские власти вели активную работу с организованной преступностью. Благодаря этому за январь - июнь компетентные органы возбудили дела в отношении более чем 4,6 тыс. человек.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!