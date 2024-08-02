https://news.day.az/world/1679156.html Названа причина блокировки Instagram в Турции
Названа причина блокировки Instagram в Турции
Как сообщалось ранее, согласно решению Управления информационных технологий и связи Турции, доступ к "Instagram" в стране был заблокирован, передает Day.Az.
Согласно информации, социальная сеть "Instagram" удалила все сообщения с соболезнованиями в связи со смертью политического лидера ХАМАС Исмаил Хания и заблокировала публикующие их страницы.
В ответ на этот шаг "Instagram" Турция ограничила доступ к социальной сети.
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