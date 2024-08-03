https://news.day.az/world/1679448.html Военный вертолет США аварийно сел на поле в Японии - ВИДЕО
Военный вертолет США аварийно сел на поле в Японии - ВИДЕО
Американский военный вертолет совершил аварийную посадку на рисовом поле в городе Эбина (префектура Канагава) недалеко от Токио, сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал NHK.
По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.
Что стало причиной аварийной посадки, не уточняется.
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