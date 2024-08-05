Страны G7 заявили об угрозе войны на Ближнем Востоке

Страны "Большой семерки" (G7) заявили об угрозе войны на Ближнем Востоке и призвали к миру и сдержанности все страны региона. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Все вовлеченные стороны должны воздержаться от продолжения текущего разрушительного цикла ответного насилия, снизить напряженность и конструктивно взаимодействовать в целях деэскалации ситуации", - приводит агентство текст совместного заявления стран.

Кроме того, представители G7 подчеркнули, что лишение жизни лидера палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании грозит серьезной эскалацией конфликта.

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