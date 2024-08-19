ХАМАС отказался от обмена заложниками - СМИ - Причина
Палестинское движение ХАМАС отказалось от предложения о прекращении огня и обмене заложниками с Израилем из-за новых условий израильской стороны.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Times of Israel", в движении заявили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выдвинул новые условия и требования.
ХАМАС также обвинил Нетаньяху в срыве переговоров и желании продлить вооружённый конфликт на территории сектора Газа.
"Мы полностью возлагаем на Нетаньяху ответственность за срыв усилий посредников и препятствование достижению соглашения", - говорится в заявлении ХАМАС.
Ранее сообщалось о том, что переговорная группа Израиля выразила "осторожный оптимизм" по возможному продвижению сделки с палестинской группировкой ХАМАС по прекращению огня и освобождению заложников.
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