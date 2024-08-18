В Израиле заявили об «осторожном оптимизме» по сделке о прекращении огня

Переговорная группа Израиля выразила "осторожный оптимизм" по возможному продвижению сделки с палестинской группировкой ХАМАС по прекращению огня и освобождению заложников.

Как передает Day.Az, об этом сообщил советник офиса израильского премьера Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман в телеграм-канале.

"Группа доложила премьер-министру об осторожном оптимизме по поводу возможного продвижения по сделке на основе обновленного американского предложения, которое включает компоненты, приемлемые для Израиля", - говорится в публикации. Он выразил надежду, что давление на палестинскую группировку ХАМАС со стороны США позволит достичь прорыва в переговорах

Представитель ХАМАС Сами Абу Зухри в то же время назвал оптимизм по поводу скорого подписания соглашения "иллюзией". "Мы находимся не на пороге соглашения или реальных переговоров, а скорее на пороге навязывания американского диктата", - заявил он.

Ранее, 15 августа, в Дохе прошли очередные непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве США, Катара и Египта.

Axios со ссылкой на американских чиновников сообщил, что на них США представили новое мирное предложение, которое "устраняет почти все оставшиеся пробелы". Ожидается, что еще одни переговоры пройдут в Каире 21 августа, их цель - финализировать договоренности, отмечает издание.

Предыдущее и пока единственное перемирие Израиля и ХАМАС продлилось семь дней - с 24 ноября по 1 декабря. Стороны дважды продлевали перемирие после первоначально оговоренных четырех дней. За это время боевики отпустили 100 израильских заложников.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!