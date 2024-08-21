Закрыто воздушное пространство над Тегераном

Правительство Ирана объявило о закрытии воздушного пространства над Тегераном для полетов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

Согласно информации, в связи с запуском ракеты в восточные районы Тегерана выпущено NOTAM (Notice to Air Missions - извещение, рассылаемое средствами электросвязи и содержащее информацию о введении в действие, состоянии или изменении любого аэронавигационного оборудования, обслуживания и правил, или информацию об опасности, имеющую важное значение для персонала, связанного с выполнением полетов - ред.), запрещающее полеты.

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