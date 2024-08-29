Дания не выдала оружейного барона Индии

62-летний подданный Дании Нильс Хольк не будет экстрадирован в Индию по запросу этой страны после поставок оружия в Западную Бенгалию почти 30 лет назад.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом решении сообщил окружной суд Хиллерёда.

В 1995 году Хольк участвовал в доставке 4 тонн оружия в индийский восточной штат Западная Бенгалия. Это были автоматы АК-47, пистолеты, противотанковые гранаты, гранатометы и боеприпасы. Он стал единственным на борту самолета, кого не задержала индийская полиция. В 1996 году датчанин приехал через Непал в Данию.

Предыдущее дело об экстрадиции Холька рассматривалось в 2010-2011 годах, но датские суды постановили, что подозреваемого также не следует экстрадировать. В 2016 году Индия снова потребовала выдать Холька.

На этот раз суд в Хиллерёде постановил, что несмотря на гарантии Индии экстрадиция Холка будет нарушением раздела Закона об иммиграции в том, что подданный не может быть выдан другой стране, если существует риск пыток или другого унижающего достоинство обращения. В постановлении подчеркивается, что Индия не ратифицировала Конвенцию ООН против пыток.

Решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

Отметим, что недавно в ООН назвали самый смертоносный год.

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