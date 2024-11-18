Ким Чен Ын обратился к армии с призывом о полной готовности к войне

Лидер КНДР Ким Чен Ын выступил на слете командиров и политруков батальонов Корейской народной армии (КНА) и подчеркнул необходимость обеспечить полную готовность к войне.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Четвертый слет командиров и политруков батальонов КНА прошел 14-15 ноября в Пхеньяне, предыдущее такое мероприятие состоялось 10 лет назад. Руководитель народной республики 15 ноября выступил с речью "О сложившейся ситуации и задачах командиров и политруков батальонов вооруженных сил" КНДР.

Как передает ЦТАК, Ким Чен Ын указал на "угрожающий характер антиреспубликанского военного конфронтационного сумасшествия враждебных сил, включая США и марионеточную Республику Корея, которые создали наиболее напряженную в истории обстановку на Корейском полуострове". "И он выдвинул перед нашими Вооруженными силами различных инстанций боевой лозунг о приложении всех усилий к усовершенствованию подготовки к войне, исходя из веления революции и сложившейся ситуации", - информирует агентство.

Председатель государственных дел отметил "важность подготовки батальонов, их место и роль, основные задачи командиров и политруков батальонов в ускорении приумножения военно-политического превосходства и наращивания боевых сил для того, чтобы наши регулярные ВС и все ВС республики находились в полной готовности к войне".

"Мы продолжим постоянно укреплять силы самообороны государства, в центре которых стоят ядерные силы, без каких-либо лимитов, не удовлетворяясь достигнутым", - сказал Ким Чен Ын.