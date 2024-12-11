Новая серия наводнений обрушилась на Индонезию

Индонезийские спасатели обнаружили тела 10 человек, которые были унесены потоками воды во время внезапных наводнений или погребены под тоннами грязи и камней после схода оползня на главном острове страны - Ява.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Associated Press.

По словам подполковника Юди Хариянто, возглавляющего спасательный командный пункт в Сукабуми, проливные дожди, идущие с прошлой недели, привели к тому, что реки вышли из берегов, затопив более 170 деревень в округе, а грязь, камни и деревья накрыли горные деревушки.

"Оползни, внезапные наводнения и сильный ветер разрушили 172 деревни и заставили более 3000 человек бежать во временные государственные убежища, сказал Хариянто. Власти предупредили почти 1000 человек об эвакуации, так как более 400 домов находятся под угрозой из-за экстремальной погоды", - говорится в материале.

Стихия также разрушила 31 мост, 81 дорогу и 539 гектаров (1332 акра) рисовых полей, в то время как 1170 домов были затоплены до самой крыши.

По словам Хариянто, в понедельник спасатели извлекли в наиболее пострадавших деревнях 10 тел, включая трех детей, и продолжают искать двух жителей, которые, как сообщается, все еще числятся пропавшими без вести.