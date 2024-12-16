https://news.day.az/world/1715839.html Кипяток разлился на 200 квадратных метров улицы в Петербурге - ВИДЕО Улицу Маршала Захарова в Санкт-Петербурге 16 декабря залило кипятком из-за прорыва трубы. Соответствующие кадры появились в распоряжении РЕН ТВ, передает Day.Az. В настоящее время движение по улице затруднено. На месте работают экстренные службы. На кадрах видно, как пар заполняет всю улицу, из-за чего даже сильно ухудшается видимость.
Кипяток разлился на 200 квадратных метров улицы в Петербурге - ВИДЕО
Улицу Маршала Захарова в Санкт-Петербурге 16 декабря залило кипятком из-за прорыва трубы. Соответствующие кадры появились в распоряжении РЕН ТВ, передает Day.Az.
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