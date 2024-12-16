Кипяток разлился на 200 квадратных метров улицы в Петербурге

Улицу Маршала Захарова в Санкт-Петербурге 16 декабря залило кипятком из-за прорыва трубы. Соответствующие кадры появились в распоряжении РЕН ТВ, передает Day.Az.

В настоящее время движение по улице затруднено. На месте работают экстренные службы.

На кадрах видно, как пар заполняет всю улицу, из-за чего даже сильно ухудшается видимость.

"Площадь разлива составила 200 квадратных метров, кипяток утекает в ливневую канализацию", - сообщили в экстренных службах.

В результате ЧП пострадала женщина, ее госпитализировали.

Сотрудники экстренных служб также сообщают, что из-за аварии возможен обвал грунта и дорожного покрытия.

Причины прорыва трубы и другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.