В США назвали риски экономической политики Трампа

Экономическая политика избранного президента США Дональда Трампа может усилить инфляционное давление в стране. Такое мнение высказали представители Федеральной резервной системы США, слова которых приводит Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, председатель ФРС Джером Пауэлл балансирует на грани, пытаясь избежать конфликта с Трампом. Часть его коллег выражает серьезную обеспокоенность действиями, которые республиканец планирует предпринять после своей инаугурации. Пауэлл, однако, просит сотрудников воздержаться от публичных обсуждений во избежание конфронтации с избранным президентом.

Инфляция в Штатах может оказаться в 2025 году выше ожиданий из-за введения новых тарифов и ужесточения миграционного законодательства. Все это повлечет увеличение цен и заработных плат, считают в Федрезерве.