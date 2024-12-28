В Лондоне семья лишилась дома из-за взрыва электровелосипеда

В Лондоне семья за несколько дней до Рождества лишилась дома из-за взрыва электровелосипеда.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Людям удалось выбраться из квартиры. Кадры с камеры дверного звонка в доме напротив показывают, как быстро все было охвачено огнем. По данным городской пожарной бригады, в этом году в городе загорелось 160 электровелосипедов и электроскутеров.