https://news.day.az/world/1719082.html В Лондоне семья лишилась дома из-за взрыва электровелосипеда - ВИДЕО В Лондоне семья за несколько дней до Рождества лишилась дома из-за взрыва электровелосипеда: Об этом передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ. "Людям удалось выбраться из квартиры. Кадры с камеры дверного звонка в доме напротив показывают, как быстро все было охвачено огнем.
В Лондоне семья лишилась дома из-за взрыва электровелосипеда - ВИДЕО
В Лондоне семья за несколько дней до Рождества лишилась дома из-за взрыва электровелосипеда.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Людям удалось выбраться из квартиры. Кадры с камеры дверного звонка в доме напротив показывают, как быстро все было охвачено огнем. По данным городской пожарной бригады, в этом году в городе загорелось 160 электровелосипедов и электроскутеров.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре