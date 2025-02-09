https://news.day.az/world/1729008.html

Кипяток залил улицу в одном из районов Петербурга - ВИДЕО

На улице Солдатова в Кировском районе Санкт-Петербурга прорвало теплотрассу. Об этом сообщил источник РЕН-ТВ, передает Day.Az. Кипяток залил асфальт и распространился на пешеходный переход. Проспект Ветеранов и улицу Солдата Корзуна заволокло паром. Движение транспорта на участке, где произошла авария, уже ограничили.